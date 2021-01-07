EA 新专利：玩家可语音控制非主角游戏角色，有望应用于体育竞技游戏

IT之家1月7日消息 美国游戏公司 EA 申请的一项专利于 2020 年末通过，展现了一种语音控制游戏角色的方法。这项专利的名称为 “用户语音控制视频游戏角色”，摘要中描述这种方法利用机器学习模型，来学习玩家对于游戏角色的期望。玩家可以通过语音控制 NPC 游戏角色，不仅限于自己控制的人物。在进行游戏时，可以基于玩家说出的指令将当前游戏状态信息输入给一个或多个受过训练的机器学习模型，然后输出，使非玩家游戏角色在视频游戏中执行一个或多个游戏动作。

简单来讲，这项专利的目的是允许玩家不仅能够控制游戏中的主角，也能够控制其余电脑人物（NPC）。这样能够更接近真实世界的互动体验，NPC 不会简单重复已有动作方式。比如在《FIFA 21》足球游戏中，玩家想要传球给某个电脑控制的队友，便可以通过语音告诉对方准备接应。尽管很多玩家已经能够熟练掌握切换游戏人物的功能，但是加上语音控制，可以提供完全不同的游戏体验以及乐趣。

IT之家了解到，这项机器学习模型通过收集多个玩家的数据，识别语音指令来让游戏中的角色做出玩家预期中的动作。很多游戏有着玩家约定俗称的专属名词或指令，不能够在字典中查找到，这也需要机器学习模型掌握。