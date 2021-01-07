ZMI 紫米 10000mAh 多功能移动电源功能升级，支持 Switch TV 售价 269 元

IT之家1月7日消息 紫米出品的 10000mAh 多功能移动电源近日升级了固件，再次开售。新产品支持 SwitchTV 投屏功能，可以取代 Switch 底座和原装充电器。

这款移动电源搭载一个 USB 3.2 Gen1 口以及两个 Type-C 接口，此外还有 HDMI 2.0 输出接口。产品有三种功能。

1. Switch TV 投屏

三击功能键可以进入 TV 模式，这时使用双头 Type-C 连接线，一端连接 Switch 主机，另一端接入移动电源的 USB-C2 接口，便可以使用 HDMI 接口将画面输出至电视或显示器。同时，这种方式自动对 Switch 进行充电，可以完美替换原装底座和电源适配器。

2. USB Hub 功能

双击功能按键直至蓝灯亮起，使用双头 Type-C 连接线可以作为 USB 扩展坞，可以扩展一个 USB-A 接口以及一个 HDMI 接口。这样同时支持部分手机以及电脑的 HDMI 输出功能。

3. 充电功能

紫米 10000mAh 多功能移动电源最高支持 20V PD 输出，最大输出功率 50W，可以为 MacBook 等笔记电脑以及手机进行快充。官方表示，可以为 iPhone 12 系列手机提供最大 20W 的快充，30 分钟可充电 60%。

这款产品支持三台设备同时充电，此时总功率可达 45W。移动电源输入支持 22.5W，且两个 Type-C 接口都具备输入与输出功能，为自身充满电需要 3 小时。

据IT之家了解，ZMI 紫米 10000mAh 多功能移动电源于 2020 年 10 月首发，首批购买的用户可以联系购买平台以及售后客服进行换新，或者升级固件来启用最新功能。新款产品售价依旧为 269 元，1 月 6 日在天猫 / 京东 / 小米有品 / 苏宁易购开售。