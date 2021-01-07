Facebook 宣布重新设计品牌专页：简化布局，取消点赞

1 月 7 日下午消息，据报道，Facebook 当地时间周三宣布，面向创作者和公众人物的 Facebook 品牌专页体验将会有重大升级，其中包括全新的视觉和外观、导航设计、专门的消息流、用于粉丝互动的全新问答内容，以及其他工具和信息洞察。

值得注意的是，全新的品牌专页还将取消 “点赞”按钮，转而专注于粉丝数，从而更直接地衡量某个品牌专页能触达多少粉丝。

去年夏季就有媒体报道了 Facebook 将全面升级品牌专页的消息。当时，Facebook 开始测试品牌专页的新界面，参与测试的包括演员、作家和创作者，以及一些商业性的英文品牌专页。

如今 Facebook 宣布，在接下来的几个月时间里，将在所有品牌专页上启动全新的用户体验。

新设计的最大变化之一就是去掉了 “点赞”。点赞数歪曲了品牌专页真正的受欢迎程度。例如，许多 Facebook 用户都曾经给某个专页点赞，但后来兴趣发生变化，取消了对这个专页的关注，并从自己的消息流中删除了该专页的更新。也有可能，用户可能会应好友的要求对某个专页点赞，但却拒绝接收专页的更新。

根据 Facebook 的新设计，粉丝数将是专页的最主要衡量指标。这可以更好地表明，有多少人是愿意接收专页发出消息的粉丝。

另一个值得注意的变化在于，品牌专页将会有自己的消息流。这意味着，专页本身可以作为公众人物或品牌来参与对话，追踪趋势，并与粉丝互动。这个专门的消息流还将向所属的品牌和公众人物推荐其他信息，包括其他人物、专页、群组和热门内容，以促进互动。

未来，如果 Facebook 用户关注某个专页，那么将会看到，专页在其他内容下方的评论被推至评论区的顶部，而专页的帐号名称旁将会配上蓝色的认证标记。此外，已关注专页评论过的内容也会在用户的消息流中有更高的展示权重。其他人将可以直接关注评论和推荐内容中的专页。

Facebook 还推出了一种新的问答内容，帮助专页更好地与粉丝互动。这项功能在一定程度上受到了 Instagram 的启发。在 Instagram 上，创作者可以选择粉丝的问题，并在 Stories 功能里进行回答。在 Facebook 的新设计中，粉丝可以向专页提问。当专页做出回答后，这些问题会被汇总，供他人浏览。

除此之外，Facebook 专页的后台也进行了更新，便于管理员的工作。例如，专页管理员可以更精细地分配访问权限，为不同用户提供不同级别的访问权限，用于执行信息洞察、广告、内容、社区活动和消息等特定任务。

基于在测试阶段收到的反馈，Facebook 开发了一套新的管理工具界面。管理员现在可以更方便的管理权限，增加新的管理员，获取信息洞察。这些功能可以通过专页上的 “管理”按钮来访问。Facebook 还启动了对 Creator Studio 移动应用的全面支持。