Facebook 向苹果妥协：别无选择只能遵守 iOS 14 隐私新规

1 月 7 日上午消息，据报道，Facebook 仍然对即将到来的 iOS 14 的隐私变化感到恐慌。该公司周三向企业发送邮件，告知他们 Facebook 别无选择，只能遵守 iOS 14 的应用程序跟踪透明功能（App Tracking Transparency）。否则，苹果可能会将 Facebook 完全从应用商店中移除。

据媒体最初报道，Facebook 已向企业发送了一轮电子邮件，通知它们，尽管该公司不同意苹果的隐私更改计划，但它别无选择，只能遵循这些变化。Facebook 表示，应用程序跟踪透明功能要求应用程序在通过其他网站和应用程序跟踪用户之前需获得用户同意，这将 “对目标定位、优化和衡量活动有效性产生重大影响”。

该公司还表示，它认为 “个性化广告和用户隐私可以共存”，这也是苹果的说法。不过，两家公司对于 “用户隐私”的定义显然各有不同。

Facebook 的邮件中写道：

“苹果要求 App Store 中的所有应用向 iOS 14 用户显示提示，这将对移动设备和网络上做广告的企业活动有效性上产生重大影响。苹果的这一变化将使它们自己受益，但同时损害整个行业，更会损害通过个性化广告实现增长的企业。我们认为个性化广告和用户隐私可以共存。”在邮件中，Facebook 也告诉企业，它 “别无选择”，只能显示该提示。否则，Facebook 认为，苹果可以完全将 Facebook 及其他应用程序从 App Store 中撤除。

最后，Facebook 表示，如果用户选择退出跟踪，“广告效果”可能会打折扣。

这不是 Facebook 第一次就 iOS 14 新应用跟踪透明功能的潜在影响向企业发出警告。上个月，媒体报道称，Facebook 警告用户苹果隐私变化对营销工作的影响。Facebook 还在美国报纸上刊登整版广告来抨击苹果的这一变化。

应用程序跟踪透明功能将于今年年初推出。

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