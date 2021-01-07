小鹏发布新车预告图：或为紧凑级轿车，今年推出

IT之家 1 月 7 日消息 今晚小鹏汽车在官微发布了 3 张新车预告图，并配文 “新鹏友，今年见”。

从预告图中汽车的轮廓来看，新车为一款轿车，采用溜背造型，定位或低于当前的小鹏 P7，或许为紧凑型轿车，命名为 P5。

值得一提的是，这可能是全球首款搭载激光雷达的量产智能轿车。1 月 1 日，小鹏汽车官方宣布，正式与大疆孵化的 Livox 览沃科技达成合作，将在 2021 年推出的全新量产车型上使用其生产的小鹏定制版车规级激光雷达，而 Livox 也正式成为小鹏汽车在激光雷达领域的首家合作伙伴。

IT之家了解到，小鹏汽车已经配备了自动驾驶架构，再结合其自动驾驶硬件基础，该车将可以实现 XPILOT3.0 的 NGP 高速自主导航驾驶功能。而激光雷达的加入，将可以有效提升整车的高精度识别性能，大幅度提高其感知能力，并且还能够加强对行人、静态障碍物、小物体等障碍物的监测能力。

此外，小鹏汽车官方表示，日后在视觉 + 毫米波雷达 + 超声波传感器 + 车规级激光雷达多功能的融合下，将有效提升整车的感知性能，其中在高速自动导航驾驶（NGP）方面，其高速场景的覆盖率和换道的效率会更高，人工接管率会更少。在自动刹车辅助系统（AEB）方面，车辆将会减小对行人或其他交通参与者的碰撞风险。