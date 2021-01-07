《王者荣耀》：破晓版本画质视效升级，能耗维持不变

IT之家1月7日消息 今天，《王者荣耀》抢先服更新破晓内容。新版地图采用了中国美学设计，参考园林造景打造新峡谷；游戏采用了世代渲染技术，采用PBR2.0与HDR渲染。最重要的是，新版本支持全局性能优化，通过预计算烘焙技术，在画质视效升级基础上，能耗维持不变。

IT之家了解到，在新的版本中，游戏新增了HDR特效，召唤师可以在设置界面中选择HDR效果并下载资源进行体验。当前效果仍在测试中（该效果当前仅可供部分手机机型适用）。官方表示，期望在提升特效表现力的同时，通过利用HDR技术的优点，来降低我们团战时多个特效叠加或曝光对召唤师信息获取的干扰，以此来提升团战的对抗清晰程度。

从上到下依次为：HDR-高配-中配-低配特效：

图像设置方面，官方为给召唤师提供了更为详尽的图像设置功能。本次版本中游戏提供了5个不同的档位（节能，流畅，标准，高清，极致）方便召唤师根据自己的需求快捷切换图像的整体设置。也提供了自定义档位，可以自由的去设置每个细节。

1、自定义->特效质量->HDR：针对部分机器开启了该选项，该选项可提供层次感更强的特效；

2、自定义->峡谷画质->极致：针对部分机器开启了该选项，该选项开启后会让光影效果更真实，画面表现效果更细腻，同时也会带来一定的性能消耗。（这个开关是和HDR同步开启和关闭的，本次版本中只在王者峡谷地图中开启这个新的特性）；

3、自定义->局外角色渲染质量：使用后会有不同的光感和细节呈现；

4、自定义->抗锯齿：采用了空间抗锯齿技术，让角色轮廓变得更平滑；

5、自定义->动态分辨率：针对部分机器开启了该功能，开启后系统会自动为召唤师匹配最舒服的分辨率；