首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

联想发布新款 IdeaPad 5 Pro 轻薄本：16 英寸 16:10 屏，120Hz 刷新率

2021/1/7 22:16:41 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 1 月 7 日消息 根据外媒 AnandTech 的报道，联想今晚发布了 IdeaPad 5 Pro 和 5i Pro 笔记本，分为 14 和 16 英寸两个尺寸，分别搭载 90Hz 和 120Hz 的高刷新率屏幕。

IT之家了解到，配置方面，IdeaPad 5 Pro 搭载率AMD Ryzen 5000系列处理器，IdeaPad 5i Pro 搭载第 11 代英特尔酷睿，其屏幕的比例都是 16:10。14 英寸的型号提供 90Hz 的刷新率和 400 尼特的亮度；16 英寸提供 120Hz 刷新率和 350 尼特亮度，英特尔和 AMD 的机型都将提供 NVIDIA MX450 显卡。

价格方面，IdeaPad 5 Pro 16 英寸（AMD）笔记本电脑起价 1149.99 美元，将于 2021 年 5 月上市。IdeaPad 5 Pro 14 寸（AMD）笔记本电脑不在美国发售。IdeaPad 5i Pro 16 英寸 （英特尔）笔记本电脑将于 2021 年 3 月在欧洲、中东和非洲地区上市，起价 899 欧元。IdeaPad 5i Pro 14 寸（英特尔）笔记本电脑 2021 年 3 月在欧洲、中东和非洲地区上市，起价 699 欧元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联想笔记本

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用