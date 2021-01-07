联想发布新款 IdeaPad 5 Pro 轻薄本：16 英寸 16:10 屏，120Hz 刷新率

IT之家 1 月 7 日消息 根据外媒 AnandTech 的报道，联想今晚发布了 IdeaPad 5 Pro 和 5i Pro 笔记本，分为 14 和 16 英寸两个尺寸，分别搭载 90Hz 和 120Hz 的高刷新率屏幕。

IT之家了解到，配置方面，IdeaPad 5 Pro 搭载率AMD Ryzen 5000系列处理器，IdeaPad 5i Pro 搭载第 11 代英特尔酷睿，其屏幕的比例都是 16:10。14 英寸的型号提供 90Hz 的刷新率和 400 尼特的亮度；16 英寸提供 120Hz 刷新率和 350 尼特亮度，英特尔和 AMD 的机型都将提供 NVIDIA MX450 显卡。

价格方面，IdeaPad 5 Pro 16 英寸（AMD）笔记本电脑起价 1149.99 美元，将于 2021 年 5 月上市。IdeaPad 5 Pro 14 寸（AMD）笔记本电脑不在美国发售。IdeaPad 5i Pro 16 英寸 （英特尔）笔记本电脑将于 2021 年 3 月在欧洲、中东和非洲地区上市，起价 899 欧元。IdeaPad 5i Pro 14 寸（英特尔）笔记本电脑 2021 年 3 月在欧洲、中东和非洲地区上市，起价 699 欧元。