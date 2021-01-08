索尼发布新款 XR 认知芯片，2021 年 5 个系列电视新品将搭载

IT之家1月8日消息 索尼今日发布了 2021 年 BRAVIA XR 电视阵容，以及最新的 XR 认知芯片。新款电视包含画谛系列 8K 液晶电视 Z9J、画谛系列 4K OLED 电视 A90J、A80J 以及 4K 液晶电视 X95J、X90J，均搭载最新的 XR 芯片。

XR 认知芯片（Cognitive Processor XR）采用了不同于传统人工智能（AI）的新处理方法，可以模仿人类视觉和听觉的认知方式来处理优化电视内容，呈现出更加逼真的音画体验，将沉浸式、大屏体验提升到了新的高度。

传统电视芯片处理电视信号时，仅能检测分析诸如颜色、对比度和细节等，以固定算法、只对图片元素进行优化。索尼 XR 认知芯片，可以像我们的大脑一样同时交叉分析一系列元素，能够将屏幕划分成多个区域和维度，并检测 “聚焦点”在图中的位置。

此外，芯片还拥有声音优化能力，通过分析信号中的声音位置，XR 认知芯片能实现声音与屏幕画面的精准匹配，并智能地将声音转换为 3D 环绕声，营造音画合一、身临其境的视听体验。

在新产品中，Z9J 采用了多声道屏幕声场技术，在屏幕边缘位置额外加入扬声器单元，通过 XR 认知芯片对音场的实时优化，在杜比视界及杜比全景声的加持下，声音环绕立体感更为出色。

IT之家了解到，XR 芯片还可以充分利用 OLED 面板的潜力，提升高对比度、深邃暗场、广色域，具备对比度增强 Pro 技术，在保持亮度的前提下提升画面对比度。

索尼 2021 BRAVIA XR 新品电视的价格和开售时间，将于 2021 年春季公布。