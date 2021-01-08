外媒：加州今年计划用 15 亿美元支持电动和氢动力车发展，特斯拉等将受益

1 月 8 日下午消息，据报道，如果美国加利福尼亚州通过其州长加文 · 纽森提议的 45 亿美元的 2021 年经济刺激预算，特斯拉和其他电动汽车制造商将受益良多。

2021 年的经济刺激计划中包括 15 亿美元用于帮助人们和企业购买电动或氢动力汽车，并用于投资支持使用这些车辆所需要的充电和燃料补给的基础设施建设和维护。

纽森的提案还将拨款 3 亿美元用于维护和 “绿化”国家基础设施，并允许在所有国有设施里安装电动汽车充电桩。这可能包括特斯拉、ChargePoint、Electrify America（大众集团的一部分）和 Volta charging 等公司的充电桩。

一年来，极端山火危害了他的选民和加州经济，纽森多次表示，他认为污染和气候变化是紧急情况，需要立即对此采取行动。

为此，2020 年 9 月，纽森签署了一项命令，到 2035 年禁止在加州销售新型内燃机汽车。该命令仍允许人们拥有汽油车，并在二手车市场上出售，但规定减少这些车辆的数量从表面上可能有助于减少温室气体排放。

新提出的 2021-2022 年预算可能会让在加州销售新车或二手车的任意一家电动和氢动力汽车制造商受益，2021 年也将会有更多这样的公司出现。

根据行业预测公司 AutoForecast Solutions 副总裁 Sam Fiorani 的说法，仅在明年，就有 11 辆北美制造的电动汽车有望进入美国国内市场，还有一款升级版的特斯拉 S 型号汽车。

进口的电动汽车也准备在美国本土销售，包括加州。这些车型包括日产尼桑 Ariya、大众 ID.4 等。

Fiorani 指出，“下一波电动汽车大多将是跨界车（crossover），但皮卡车的浪潮才刚刚开始。”福特、Rivian 和其他公司的皮卡车，以及特斯拉最终推出的赛博卡车（Cybertruck），都备受期待。

特斯拉也将从纽森的提议中受益。

州长表示，国家应该扩大 “对受新冠疫情影响严重的大型企业提供无息支付选项，”他提议为 “在加州定居、成长和在该州创造高质量全职工作”的企业提供 4.3 亿美元的激励和补贴，以 “支持创造就业和基础设施投资。”

预计纽森将于本周五公布完整版的预算提案。