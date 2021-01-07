外媒：特斯拉在中国面临着来自本土电动汽车制造商的激烈竞争

1 月 7 日消息，据国外媒体报道，尽管特斯拉是电动汽车领域的领导者，并且在去年全年给出了不错的交付数据，但该公司在中国面临着来自当地汽车制造商的激烈竞争。

虽然小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车等中国电动汽车初创公司的交付量还远不及特斯拉，但这些公司正在慢慢地迎头赶上。这些当地公司多卖出一辆电动汽车，就意味着特斯拉少卖出一辆汽车。

上周六，特斯拉公布的交付数据显示，2020 年全年，该公司累计交付 49.955 万辆汽车，同比明显增加。

上周日，蔚来汽车公布的交付数据显示，2020 年全年，该公司累计交付 4.3728 万辆汽车，同比增长 112.6%，总用户数超 7.5 万。

同日，理想汽车公布的交付数据显示，2020 年全年，该公司累计交付 3.2624 万辆理想 ONE。

本周一，小鹏汽车公布的交付数据显示，2020 年全年，该公司累计交付 2.7041 万辆汽车，同比增长 112%。其中，小鹏 P7 全年累计交付 1.5062 万辆，小鹏 G3 全年累计交付 1.1979 万辆。

从以上数据来看，2020 年全年，特斯拉的汽车交付量约是蔚来汽车的 11 倍、理想汽车的 15 倍、小鹏汽车的 18 倍多。

过去几个月，蔚来汽车、小鹏汽车和其他公司的表现都非常出色。与此同时，这些公司的股价也上涨了很多，但它们的股价以及交付量都远低于特斯拉。

去年 12 月份，特斯拉加入了标普 500 指数，这进一步推高了其股价。截至当地时间周三美股收盘，特斯拉的股价上涨 2.84%，报收于 755.98 美元，公司市值超过 7000 亿美元，达到 7165.94 亿美元。

特斯拉面临竞争的另一个原因是，该公司的供应仍然有限，如果该公司的电动汽车缺货，人们会涌向其他替代品。

外媒称，特斯拉的部分市场份额正在被中国企业抢走，但该公司仍然遥遥领先。随着越来越多的电动汽车公司在全球市场推出电动汽车，特斯拉的市场份额肯定会被蚕食。

近日，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉最大的竞争者可能来自中国。