特斯拉马斯克成全球首富：此前称财富让人压抑，一半财富用来建造火星城市

IT之家1月8日消息 昨日晚间，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的个人净资产升至 1850 亿美元，超越亚马逊 CEO 贝索斯晋升全球首富。

据外媒 Business Insider 报道，当地时间周四，马斯克发文回应了这一消息，表示 “真奇怪”，并称 “好了，回去工作吧”。

目前，马斯克在推特上置顶了一条2018年的推文称，我的财富一半用于解地球上气候变化等问题，另一半用来在火星上建一个自给自足的城市，以防地球遭遇毁灭性打击。

马斯克表示，“我的钱一半用于帮助解决地球上的问题，一半用于帮助在火星上建立一个自给自足的城市，以确保生命（所有物种）的延续，以防地球被像恐龙一样的陨石击中，或者发生第三次世界大战，我们自己毁灭自己。”

贝索斯自 2017 年以来一直是全球首富。由于特斯拉股价去年的惊人涨幅，马斯克个人财富增长逾 1500 亿美元。随着特斯拉股价大涨，马斯克个人财富也超过了贝索斯。

IT之家了解到，埃隆 · 马斯克在去年 7 月超过巴菲特，成为第七大富豪。去年 11 月，马斯克超越比尔 · 盖茨，成为第二大富豪。马斯克在过去 12 个月里获得的财富超过了比尔 · 盖茨 1320 亿美元的全部净资产。