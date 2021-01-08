闲鱼整治最新公告：处理色情低俗类商品 2300 余件、水军炒作服务 1200 余件

1 月 8 日消息，闲鱼现已对外发布最新的网络生态治理专项行动公告，内容显示，2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 5 日：闲鱼冻结涉欺诈用户 1.0 万个；处理色情低俗类商品 2300 余件，冻结账号 630 余个，处理水军炒作服务商品 1200 余件，冻结账号 60 余个。

据了解，日前，为严格遵守国家《网络信息内容生态治理规定》，响应国家网信办清朗专项行动工作要求，落实浙江省委网信办网络生态治理 “两专一规”专项行动，切实履行企业主体责任，净化平台环境，促进网络空间清朗。闲鱼在浙江网信办的督导下，全面加大整治工作力度，开展闲鱼网络信息内容专项整治行动。



2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 5 日：闲鱼冻结涉欺诈用户 1.0 万个；处理色情低俗类商品 2300 余件，冻结账号 630 余个，处理水军炒作服务商品 1200 余件，冻结账号 60 余个；处理其他有害信息共计 4.9 万条，冻结账号 0.6 万个；共受理 24.6 万条举报，其中有效举报 11.7 万条，均已进行处理。

此外，为便于用户举报，闲鱼已在商品详情页图片下方右下角增开举报入口，闲鱼会依据相关法律法规和闲鱼规则进行及时受理。