AMD CES 发布会 1 月 13 日凌晨 0 点开始：苏姿丰作主题演讲

IT之家 1 月 8 日消息 根据 AMD 中国的消息，AMD 总裁兼首席执行官 Lisa Su 博士将在 CES 2021 发表主题演讲，时间是北京时间 2021 年 1 月 13 日凌晨 0 点至 1 点。

AMD总裁兼首席执行官Lisa Su博士表示：“当今很多广受欢迎的消费产品和服务都以AMD技术为核心。随着在性能上推陈出新，AMD将继续扩大个人计算、游戏和在线服务与体验的可能性。我期待在CES 2021上与大家分享技术方面的全新发展，这些令人激动的新技术将对我们的生活、工作、学习和娱乐方式产生深远影响。”

IT之家了解到，AMD 很有可能将在 CES 活动中发布其 Ryzen 5000 的移动处理器。根据爆料，Ryzen 5000 系列的移动处理器包含轻薄本用的 U 系列和游戏本用的 H 系列。U 系列中的R5 5500U 和 R7 5700U 很可能是 Zen 2 架构，但频率有所提升；R5 5600U 和 R7 5800U 则是 Zen 3 架构，IPC 提升，单核跑分大幅提高。H系列将全部采用Zen 3 架构，并且还有R9 5900HX这种可超频的型号。

除此之外，AMD 还有可能会在 CES 发布 RX 6700 系列的显卡以及线程撕裂者 5000 系列处理器。