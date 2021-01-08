疫情背后，苹果 App Store2020 年总收入 640 亿美元，同比增长 28%

1 月 8 日晚间消息，据报道，最新一项分析数据显示，苹果 App Store 应用商店 2020 年的总收入超过 640 亿美元，较 2019 年增长 28%。

数据显示，App Store 2018 年收入约为 485 亿美元，2019 年收入约为 500 亿美元，而在刚刚过去的 2020 年达到了 640 亿美元。这表明，在新冠病毒疫情期间，由于许多人居家办公，在应用程序和游戏上花费了更多的时间和金钱，从而推动应用商店的销售增长强劲。

如今，App Store 业务已成为苹果的一个重要增长领域。该部门的业绩被计入到苹果的服务部门。在截至 9 月底的 2020 财年，苹果服务部门的销售额为 537 亿美元。

App Store 在为苹果创造巨额利润的同时，也成为了苹果遭到外界指责的一个导火索。他们认为，苹果的权力过大，App Store 收取的 30% 的佣金也过高。最近，苹果调整了收费结构，只从 App Store 收入低于 100 万美元的公司那里抽成 15%。

去年，美国国会下属的一个小组委员会发现，苹果对 iPhone 应用程序的分发拥有垄断权。该委员会表示，这给苹果带来了超高的利润。此外，游戏开发商 Epic Games 还以垄断为由，将苹果告上法庭。

苹果并没有透露其 App Store 每年的收入。相反，自 2013 年以来，苹果在每年的 1 月份都会发布一些相关数据，其中包括自 2008 年推出 App Store 以来，苹果向开发者支付的总金额。通过这些数字，可以根据苹果在任何一年向开发者支付的金额，大致计算出 App Store 产生了多少收入。

苹果周三公布的一份新闻稿显示，自 2008 年以来，苹果已经向开发者支付了 2000 亿美元，比 2020 年 1 月宣布的数字增加了 450 亿美元。如果这相当于 App Store 销售额的 70%，则 App Store 去年的总收入约为 640 亿美元。

App Store 的数字销售分成为 30%，但也有一些例外，而且苹果的数字很粗略，这意味着苹果 App Store 的总销售额可能会更高。应用程序分析公司 Sensor Tower 预计，App Store 在 2020 年的销售额可能高达 723 亿美元。

从今年开始，苹果将向在 App Store 上年收入低于 100 万美元的小型开发者收取 15% 的佣金，而不是 30%。但分析师表示，应用程序是一项 “赢家通吃”的生意。Sensor Tower 2019 年曾表示，前 1% 的应用发行商创造了 App Store 和 Google Play Store 93% 的收入。