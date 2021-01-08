潘九堂：小米 11 与 iPhone 12 成本同一水平，苹果在欧美算性价比产品

IT之家1月8日消息 今日上午，小米产业投资部合伙人潘九堂在社交媒体表示，小米 11 和 iPhone 12 成本处于同一水平。

潘九堂还提到，在欧美企业中，苹果的零售价 / 成本算有 “性价比”了。苹果也是通过强大品牌影响力大幅削减了渠道成本。

其实在欧美企业中，苹果的零售价 / 成本算良心和有性价比了，因为欧美零售渠道成本也很高，苹果也是通过强大品牌影响力大幅削减了渠道成本。

IT之家了解到，这并非潘九堂首次提及小米 11 与 iPhone 12 的成本。潘九堂 12 月 30 日便曾表示，小米 11 系列的成本与 iPhone 12 差不多。小米 11 于 2020 年 12 月 28 日发布，售价 3999 元起。小米创始人兼 CEO 雷军在发布会上便多次强调小米 11 成本增加了不少。

去年 11 月，调查公司 Fomalhaut 基于对 iPhone 12 的拆解进行推算，iPhone 12 的（物料）成本价为 373 美元（约合人民币 2458 元）。目前小米 11 的物料成本尚未可知。

需要注意的是，一款手机的物料成本受良品率影响，真实的成本应该高于这个数据。同时，厂商在研发、运营、推广等方面的成本，以及在产业链的投入，也远不是这些数字可以体现的。