HMD 诺基亚 6.3/6.4 渲染图出炉：采用侧置指纹

IT之家 1 月 9 日消息 从去年 5 月开始就一直有诺基亚 6.3 的传闻，现在 OnLeaks 分享了将被称为诺基亚 6.3 或 6.4 的渲染图，他表示这款智能手机将在 4 月之前正式上市。

诺基亚 6.3/6.4 的外观与诺基亚 6.2 相似，并搭载了一块尺寸为 6.45 英寸的水滴屏。这款智能手机与 6.2 采用类似的圆形摄像头设计，但新机容纳了四个摄像头，LED 闪光灯也被移到了模块之外。

OnLeaks 并没有详细介绍摄像头的情况，但之前泄露的消息称，诺基亚 6.3 将采用 1600 万像素的自拍镜头，背部的摄像头系统将由 2400 万像素主摄像头、1200 万像素超广角、200 万像素微距和 200 万像素深度传感器单元组成。

此外，诺基亚 6.2 上出现在背部摄像头下方的指纹扫识别模块现在被嵌入到了位于手机边框右侧音量键下方的电源键中。

诺基亚 6.3/6.4 的左侧是 SIM 卡槽和谷歌助手专用按键，底部是 USB-C 接口，两侧是麦克风和扬声器，3.5mm 耳机接口位于顶部。

IT之家了解到，据悉诺基亚 6.3 将搭载骁龙 67x 或骁龙 730 SoC，3GB 内存和 64GB 存储的版本售价为 249 欧元（约 1969 元），但这个信息已经超过半年，可能会有变化。