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TCL 李东生预热喷墨打印 OLED 屏幕技术，产品将于 CES 2021 发布

2021/1/9 9:40:19 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月9日消息 TCL 董事长李东生于 1 月 8 日在微博发布了一条视频，展示了 TCL 旗下华星光电研发的喷墨打印 OLED 面板技术。这项技术能够降低生产难度和成本，同样可以应用于 OLED 柔性屏的制造。

以下是宣传视频：

介绍视频表示，传统 OLED 屏采用蒸镀技术，在真空中加热发光材料使其蒸发，在基板表面形成发光层，制作容易复杂且成本高。

视频中表示，TCL 正在研发的喷墨打印 OLED 技术，降低了 OLED 屏幕生产难度和成本，提高了效率和良品率，有助于降低高端手机和电视的成本。同时，这项技术还可以应用于柔性屏的制造中。

IT之家了解到，2020 年 6 月，TCL 华星光电宣布以 300 亿日元（约 20 亿元人民币）入股日本企业 JOLED。该企业是印刷 OLED 技术的开拓者和领先者，也是全球率先将该技术量产的公司，拥有大量技术专利。TCL 将与 JOLED 在大尺寸喷墨印刷 OLED 设备的设计开发与制造环节进行合作，实现大规模工业量产。

李东生表示，TCL 将于 1 月 11 日 - 14 日举办的 CES 2021 消费电子展发布采用这项技术的柔性屏产品。

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关键词：TCLOLED屏幕

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