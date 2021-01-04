LG 显示将在 CES 2021 期间展示透明 OLED 面板全新应用

1 月 4 日消息，据国外媒体报道，受疫情影响，2021 年度的国际消费类电子产品展览会（International ConsumerElectronics Show，简称 CES），将于 1 月 11 日 - 14 日，以全数字化的方式进行，众多厂商将以在线的形式展示 5G、3D 打印、云计算、区块链等方面的最新技术和成果。

LG 集团旗下的面板制造商 LG 显示，也将参与今年的国际消费类电子产品展览会，他们将会展示透明 OLED 面板方面的全新应用。

LG 显示已在官网宣布了他们将参加今年的展会的消息，展示全新的透明 OLED 应用，他们已经将尖端的透明 OELD 面板应用于消费者日常生活中所遇到的情景，呈现升级的未来生活方式。

透明 OLED 面板，能最大限度的利用 OLED 面板的优势，有广泛的应用前景。LG 显示公司高级副总裁、商务业务部门负责人 Jong-sun Park 就表示，透明 OLED 面板技术，使 OLED 面板的优势最大化，可用于我们日常生活的诸多方面，从商店、购物街、室内建筑到汽车、地铁、飞机等，透明 OLED 面板将成为下一代的显示技术，将改变现有的显示范式。

LG 显示目前的透明 OLED 面板，透明度已经达到了 40%，远高于现在透明 LCD 面板 10% 的透明度，既能提供清晰的图像质量，也能像玻璃一样透明。