软银拟将无人机送至平流层作为 “机载基站”实现全球通信，最早今年试飞

IT之家1月9日消息 日本电信集团软银（SoftBank）正在研发 “机载基站”并将其商业化，该 “机载基站”最早有望在 2021 年于日本进行试飞，提供全球移动通信服务。

▲ 图源：HAPSMobile，下同

多个外媒报道称，软银旗下的 HAPSMobile 一直致力于在 2023 年实现这项技术，并将其商业化。

“我意识到喷射气流是如此猛烈。以至于我总是担心飞机会坠毁，因此完全睡不着觉，。”HAPSMobile 总裁兼 CEO 兼软银的代表董事宫川淳一回忆道。在去年的 9 月 22 日，他彻夜未睡，仅仅是因为观看该其无人驾驶飞机 Sunglider 在美国新墨西哥州一个机场进行试飞时录制的实时图像。

世界上最大的无人机之一已经到达了平流层（大气层第二层，最高风速约为每秒 30 米，气温低至零下 73 摄氏度），而 Sunglider 在试飞中成功飞行了约 20 个小时时间，仅依靠飞行前充满电的电池和太阳能提供动力。

HAPSMobile 在第五次尝试中成功地让飞机在平流层飞行，并在平流层停留了 5 个半小时。他们只用了大约三年的时间就实现了这一壮举。

IT之家了解到，“HAPS”代表高海拔平台基站，它指的是无人机形式的 “高空准卫星”，在离地面约 20 公里处搭载移动电话基站。

值得一提的是，去年 2 月，HAPSMobile 联合 Loon(谷歌母公司 Alphabet 的子公司)成立了 HAPS 联盟。在加入该机构的 30 多家公司中，不乏来自芬兰的诺基亚 (Nokia)、瑞典的爱立信 (Ericsson)、法国的空中客车 (Airbus)子公司、德国电信 (Deutsche Telekom)以及西班牙电信 (Telefonica)等。除了建立法律框架外，获得无人机商业飞行所需的型号证书预计也需要不少时间。