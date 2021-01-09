Redmi K40 系列机型有望在本月 20 日之后公布

IT之家 1 月 9 日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日透露，Redmi 方面预计将在本月的联发科发布会结束后正式公布新一代的 Redmi K40 系列机型的内容。

IT之家曾报道，联发科 CEO 表示，联发科将在今年第一季度发布全新的 5G 旗舰芯片，但他希望可以赶在农历新年前推出。而今年的除夕日是 2 月 11 日。

值得一提的是，业界预计联发科新推出的 5G 芯片将会采用台积电 5nm 或 6nm 制程生产，但目前台积电先进工艺产能满载。

目前联发科最强的天玑 1000+ 芯片发布于去年五月，而天玑 1000 则发布于 2019 年 11 月 26 日。

据此前爆料信息，Redmi K40 将采用 OLED 柔性挖孔直屏，刷新率为 120Hz，前置摄像头孔径在 3.7mm 左右，边框较窄，后置矩形四摄。

作为参考，Redmi K30 4G、5G 发布于 2019 年 12 月；Redmi K30 Pro/变焦版发布于去年 3 月，售价 2999 元至 3999 元；后续再追加 Redmi K30 极速版、Redmi K30i、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi K30S 至尊纪念版等机型。

▲ Redmi K30 Pro