Redmi Note 9T 发布：5000mAh 电池 + 天玑 800U，199 欧元起

IT之家1月8日消息 今晚，小米在海外发布了 Redmi Note 9T 手机，搭载6.53英寸大屏，配备5000mAh大电池，早鸟价 199欧元起，约合人民币1600元。

IT之家了解到，Redmi Note 9T 手机搭载了联发科天玑800U处理器，可选4GB+64GB和4GB+128GB 版本，早鸟价分别是 199欧元和249欧元。

参数方面，Redmi Note 9T 搭载了一块6.53英寸的打孔屏，FHD+分辨率，电池容量为5000mAh，支持18W快充，支持双5G SIM 卡。

Redmi Note 9T 后置三摄，配备 48MP 主摄像头，这款手机同样支持NFC 和红外发射。

IT之家曾报道，去年8月份，联发科正式推出了5G SoC——天玑 800U。天玑 800U 采用先进的 7nm 制程，多核架构，支持 5G+5G 双卡双待技术。天玑 800U 的 CPU 采用八核架构设计，包括含 2 个主频高达 2.4GHz 的 ARM Cortex-A76 大核，以及 6 个 2.0GHz 主频的 ARM Cortex-A55 高能效核心。此外，天玑 800U 还搭载 ARM Mali-G57 GPU、独立 AI 处理器 APU、LPDDR4X 内存，支持 turbo write 闪存加速技术。