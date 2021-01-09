马斯克 2021 年五大预测：重返月球并在月球进行遥控汽车竞赛

IT之家1月9日消息 知名 YouTuber @Roger James Hamilton 制作了一份特斯拉、SpaceX 等企业的 CEO 埃隆 · 马斯克对 2021 年的五大预测，包括新能源汽车行业和太空探索，以及特斯拉股价方面的预测。

预测一：自动驾驶

人们将在 2021 年用上真正的自动驾驶汽车，例如特斯拉 FSD 的全自动驾驶汽车将于 2021 年问世。此外，到 2030 年，绝大多数新购买汽车将是电动车型，这一比例在所有汽车中将达到 70-80%，且几乎所有汽车都将具有 5 级自动驾驶能力。

预测二：卫星互联网

IT之家曾报道，马斯克的 SpaceX 去年一直在向太空发射系星链互联网卫星，甚至每月发射 60 颗卫星，目前已有 1000 多个卫星正在运行。星链宽带目前已开放给美国和加拿大的一些用户，每月付费 100 美元即可。

预测三：重返月球

马斯克认为，人类将在 2021 年重新踏足月球。此外，他还表示美国将在今年首次在月球举办遥控汽车竞赛。

预测四：太阳能

马斯克表示，太阳能和储能业务的增长速度将在 2021 年超过电动汽车。

预测五：马斯克将在 2021 年成为最富有的人之一

具体的不再多说，因为他开年第 7 天就已经实现了，而且还不是之一。