蔚来李斌：特斯拉不算对手，ET7 以后将对标苹果汽车

IT之家1月9日消息 蔚来今日举行了 NIO Day 2020 活动并发布了旗下首款旗舰轿车 NIO ET7，不含补贴售价为 44.8 万元（高配 50.6 万），支持 680 / 月的 NAD 功能，预计在 2022 年一季度开启交付。

据新浪今日报道，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在会后接受采访时表示，蔚来 ET7 的竞争对手是宝马、奔驰和奥迪这类高端品牌，远期来说蔚来的竞争对手甚至包含苹果汽车。

值得一提的是，李斌还谈到了特斯拉，他认为就同等级车型来说，特斯拉目前的 Model S 不会是 ET7 的对手，而 Model X 也不是蔚来 ES 8/6 的对手。

IT之家曾报道，彭博社等报道称，目前开发工作仍处于早期阶段，苹果公司至少还需要 5 年时间才能推出其自动驾驶汽车；苹果公司近日正与韩国现代汽车集团就 Apple Car 生产相关事宜进行协商，但现代汽车表示仅处于谈判早期。

就目前已知的爆料内容，苹果已经建立了一支小型硬件工程师团队，包括驱动系统开发、汽车内饰以及外部车身设计等，最终目标是推出一辆整车。而此前苹果的汽车项目一直专注于开发底层自动驾驶系统。此外，苹果已经为该项目招募了多位前特斯拉高管。