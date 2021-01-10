曝苹果 AirPods Pro 2 和 iPhone SE 3 将在今年 4 月发布：耳机充电盒高度稍增加、宽度变窄

IT之家1月10日消息 外媒 MacRumors 报道，在本周早些时候谈及了即将推出的 iPad mini、iPad、iPad Pro 和 iPhone 13 机型的潜在细节后，日本博客 Mac Otakara 现在声称，苹果计划在 2021 年 4 月发布第二代 AirPods Pro 和第三代 iPhone SE，信息再次来自中国供应链。

报道称，新的 AirPods Pro 2 将配备一个稍微重新设计的充电盒。具体来说，该外壳厚度仍为 21mm，但高度将为 46mm，宽度为 54mm。目前 AirPods Pro 充电盒高度为 45.2mm，宽度为 60.6mm，因此新的充电盒显然会略微窄一些。

报道没有提供有关 AirPods Pro 2 或 iPhone SE 3 的更多细节。

彭博社马克 - 古尔曼 (Mark Gurman)此前曾报道称，苹果的目标是通过取消 AirPods Pro 从底部伸出的机杆，使第二代 AirPods Pro 更加紧凑，但目前还不清楚苹果是否会实现这一目标。古尔曼表示，苹果在测试中曾有过一个设计，其形状更加圆润，可以填满更多的耳朵，类似于谷歌 Pixel Buds。

IT之家获悉，关于 iPhone SE 3，大多数传言都集中在一个更大的 iPhone SE Plus 尺寸变体，配备 5.5 英寸或 6.1 英寸的显示屏，分析师郭明錤曾表示这将在 2021 年下半年推出。鉴于 Mac Otakara 将即将推出的机型称为 “第三代”iPhone SE，苹果有可能计划像 iPhone SE 2 一样坚持使用 4.7 英寸显示屏——目前还不清楚。

苹果在 2019 年 10 月底发布了当前的 AirPods Pro，而 iPhone SE 第二代在 2020 年 4 月推出。

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