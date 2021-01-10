谷歌反垄断案主审法官将赎回配置谷歌股票的共同基金

1 月 10 日上午消息，据报道，负责美国司法部对谷歌反垄断诉讼案的联邦法官表示，他会将自己持有的那些配置谷歌股票的共同基金赎回，避免在本案中发生利益冲突。



华盛顿州地区法官阿密特 · 梅赫塔（Amit Mehta）周五在法庭文件中披露，他最近从自己的理财顾问处获悉，他和妻子持有的一些共同基金配置了两类谷歌母公司 Alphabet 的股票。这些购买行为发生在 2020 年 4 月和今年 1 月之间。

“为了避免在这件事情的结果中出现任何偏袒或财务利益，我已经要求我的理财顾问立刻赎回配置 Alphabet 股票的共同基金，并将在本案做出裁决之前监控未来所有的共同基金投资行为，确保这些基金均未购买 Alphabet 股票。”梅赫塔说。

梅赫塔在文件中表示，他认为自己没有必要回避此案，因为联邦法官的行为准则显示，持有共同基金不构成对该基金持有的标的证券的 “财务利益”。

这位法官表示，他和他的妻子当时并不知道理财顾问推荐给他们的基金购买了 Alphabet 股票。梅赫塔并未披露持有的基金价值。但他表示，这些基金还配置了亚马逊、苹果、康卡斯特和微软股票。

美国司法部和多州检察长在去年 10 月起诉谷歌，指控该公司滥用在线搜索市场的垄断地位。