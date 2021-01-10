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联想 ThinkSmart Edition Tiny 电脑升级 i5-10500T 处理器，搭载 Win10 IoT 系统

2021/1/10 15:16:02 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月10日消息 联想商用迷你电脑 ThinkSmart Edition Tiny 近日更新了新版本，将搭载英特尔第十代 i5-10500T 处理器以及 8GB 内存。这款电脑十分紧凑，重量仅为 1.32kg，采用外接电源设计。电脑面向商业用户，便于跨平台连接，方便使用 Skype 商用版以及 Zoom 等应用进行办公。

i5-10500T 处理器采用 6 核 12 线程设计，主频 2.30 GHz，睿频频率 3.80 GHz。CPU 搭载 12MB 三级缓存，TDP 默认 35W，可配置为 25W。处理器搭载 HD 630 核显，最大频率 1.15GHz。该处理器面向商业用户支持 vPro 博锐平台，有着增强的硬件安全性以及远程维护功能，支持 256-bit SSL 加密。

接口方面，前面板提供 USB 3.2 Gen1 Type-C、USB 3.2 Gen2 Type-A 接口，以及一个 3.5mm 耳机口。背面接口十分紧凑，包含 2 x USB-A 3.2 Gen 2、2 x USB-A 3.2 Gen 1。视频输出包含 DP、HDMI、VGA 接口。机箱内部可以安装 M.2 2280 NVME SSD，以及 M.2 2230 接口用来安装 WiFi 网卡。此款电脑电源接口采用了与联想部分笔记本电脑类似的方形接口，外置电源设计，电脑厚度仅为 36.5mm。

IT之家了解到，ThinkSmart Edition Tiny 默认搭载 Windows 10 IoT 企业版操作系统，除了支持 IoT 物联网应用之外，还便于进行 OEM 定制，控制 USB 端口以及设备锁定。LTSC 长期服务版本便于企业用户维护，免受频繁的系统更新影响。目前联想尚未公布电脑价格，仅显示产品即将到来。

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关键词：联想PC

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