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联想 IdeaPad 5i Pro 完整配置公布：i7-11370H+MX 450，2K 120Hz 屏

2021/1/9 16:31:24 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 9 日消息 联想日前发布了 IdeaPad 5i Pro 和 IdeaPad 5 Pro 两款笔记本，前者为英特尔平台，后者为 AMD 平台。本次的新机型除了已有的 14 英寸 90Hz 版之外还增加了 16 英寸 120Hz 款。目前，联想官网已经公布了 IdeaPad 5i Pro 的配置详情。

IT之家了解到，联想 IdeaPad 5i Pro 搭载了英特尔尚未发布的 i7-11370H 处理器，根据爆料这款处理器应该是 i7-1165G7 的 35W 版本。这款笔记本搭载了英伟达 MX 450 独显，可选16GB 内存和512GB SSD。

屏幕方面，联想 IdeaPad 5i Pro 搭载了16英寸 2560*1600分辨率的屏幕，刷新率为120Hz，350nit亮度，100% sRGB 色域。

这款笔记本的尺寸为356 x 251 x 16.9–18.4mm，重量为2kg。接口方面，这款笔记本搭载了一个雷电4接口，一个USB-C接口，两个USB-A接口，还有HDMI接口和SD卡槽。

据外媒报道，联想 IdeaPad 5i Pro 16 英寸 （英特尔）笔记本电脑将于 2021 年 3 月在欧洲、中东和非洲地区上市，起价 899 欧元。

目前，联想官方暂未放出搭载 AMD 处理器的 IdeaPad 5 Pro的配置信息。

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关键词：联想笔记本

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