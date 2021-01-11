网上买菜莫名被开通 “美团月付”，逾期或影响个人征信

IT之家 1 月 11 日消息 据北京青年报报道，日前有用户指出，自己在不知情的情况下，被美团外卖和美团买菜分别开通金融服务即 “美团月付”，欠款 100 多元。不少网友表示，也曾有过类似经历。

网友 “做减法的葱姑娘”近日在微博表示，今年 7 月份，在不知情的情况下，美团外卖和美团买菜分别给自己开通了金融服务，贷款 100 多元，额度为每月 300 元。其间，她表示自己没有申请、没有实名认证、也没有绑定银行卡，但依然顺利开通此项类似贷款的服务。由于自己不知情被开通贷款，后续并没有继续使用该服务，也没有享受优惠券，而是在有欠款的情况下，继续使用其他付款方式支付了 23 笔订单。打电话咨询客服后，她才收到了还款链接，点开后发现，自己竟然在不知不觉中欠了美团 305.92 元钱，而且已经逾期两个多月，利息就有 10 多块。

目前，当事人表示事件已处理，被免除贷款费用，但心情仍十分复杂。

不少网友表示，自己此前也遇到过类似问题，并且涉及的业务不仅是外卖和买菜，还包括单车、打车等。

IT之家了解到，美团月付是向个人客户提供的 “本月花，下月还”的授信付款服务。在可用额度范围内，可以选择月付支付方式付款，每月 1 日会出上个自然月的账单，在每月的 8 日为还款日。美团月付逾期后，罚息按天收取，利息为每日 “万五”，相当于一年约 18% 的利率。客服表示，“逾期记录会在个人征信中体现，逾期可能会影响其他渠道申请贷款的审核，不过具体要详细咨询对方放款机构。”