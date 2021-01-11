京东宣布成立京东科技子集团：李娅云任 CEO，拥有 1 万多名员工

1 月 11 日消息，京东集团宣布将云与 AI 业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团（简称：京东科技），原京东数科 CEO 李娅云女士将出任京东科技子集团 CEO。

京东集团表示，京东科技定位于最专注产业的数字合作伙伴，致力于为企业、金融机构、政府等客户提供全价值链的产品技术解决方案，与京东零售、京东物流等其他集团业务一起，担负起降低全社会供应链成本，提升各行业效率，为客户及合作伙伴创造价值的重任。

据悉，新成立的京东科技集团，全面融合了京东云与 AI 业务和京东数科的技术服务能力，在统一的云底座上，依托于 AI、数据技术、物联网、区块链等前沿科技能力，打造面向不同行业的产品和解决方案。例如面向数字城市的市域治理现代化平台、面向金融机构的资管科技和保险科技、面向企业客户的数字营销和智能客服解决方案等。

据京东透露，京东科技集团拥有 1 万多名员工，其中 70% 以上为研发和专业人员，并且拥有多位入选 IEEE Fellow 的科学家。在京东集团整体的战略布局当中，技术被定位为交易和服务之后的第三条增长曲线，而京东科技将承载这一使命，成为整个京东对外提供技术服务的核心业务抓手。

京东科技集团 CEO 李娅云女士表示，京东科技是科技创新与实体产业深度融合的企业，京东科技脱胎于对供应链的深刻理解和行业洞察，发展于对互联网技术的突破创新，成长于对实体经济的服务和价值创造。未来京东科技的使命就是助力实体经济数字化转型升级，实现科技引领、实业报国。