惠普发布两款新 Dragonfly 笔记本：内置磁贴跟踪器，支持 5G

IT之家1月11日消息 据外媒 engadget 报道，惠普去年推出了重量仅 998g 的 Elite Dragonfly 笔记本电脑，官方称之为 “比空气更轻”。今日，惠普宣布为 Elite Dragonfly 推出两款新机型——Dragonfly Max 和 Dragonfly G2，从而将其打造成一条成熟的产品线。

▲ 图自 engadget，下同

HP Elite Dragonfly G2

Dragonfly G2 搭载了第 11 代英特尔酷睿处理器，最高 32GB 内存，支持 4G 和 5G 网络连接，配备 13.3 英寸 HD 低功耗 IPS 触摸屏，最高亮度为 1000 尼特，键盘拥有背光和防溢出功能，WLAN 模块内置磁贴跟踪器。

软件层面，Dragonfly G2 拥有膝上检测和上下文感知功能。膝上检测是指，当系统检测到用户将电脑放在腿上时，会自动降低电脑温度；上下文感知可使开机时间缩短 10 秒以上，并提高电池使用寿命。

Dragonfly G2 还对音频功能进行了优化，可根据不同场景智能调整音频配置，进行音频降噪，并且能够记住用户的常用音量。

HP Elite Dragonfly Max

Dragonfly Max 同样搭载了第 11 代英特尔酷睿处理器，支持 4G 和 5G 网络连接，配备 13.3 英寸 HD IPS 触摸屏，最高亮度为 1000 尼特，内置隐私保护层，键盘拥有背光和防溢出功能，WLAN 模块内置磁贴跟踪器。

相比 Dragonfly G2，Dragonfly Max 的前置摄像头由 120 万像素提高到了 500 万像素，支持 Windows Hello。

软件层面，Dragonfly Max 同样支持膝上检测、上下文感知以及音频优化功能，并配备了 HP Eye Ease 功能，支持防蓝光显示。

IT之家了解到，Dragonfly G2 重量为 2.2 磅（约 998 克），仅有蓝色版本；Dragonfly Max 重量为 2.49 磅（约 1.12 千克），有蓝色和黑色两种配色。惠普官方表示，这两款电脑将于本月上市，具体售价会在开售前公布。