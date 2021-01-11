研究称比地球环境还好，科学家提议在谷神星轨道建永久人类栖息地

在科幻畅销书、美剧《苍穹浩瀚》（The Expanse）的虚构宇宙中，谷神星（Ceres）空间站作为人类首批外星殖民地曾扮演了非常重要的角色。在这部电视剧中，谷神星在接受改造后可以自转，并利用人造重力在其表面创造了一个可供人类永久居住的栖息地。如今，科幻作品中的场景似乎正逐渐成为现实。

多位芬兰科学家提议在谷神星轨道上建立永久性人类定居点。谷神星是一颗体型巨大的小行星，也是位于火星和木星之间小行星带中的一颗矮行星。根据研究团队的说法，这个 “巨型卫星定居点”可以通过收集谷神星本身的材料来建造。

科学家们认为，谷神星将成为合适的人类栖息地，因为其上面富含氮，这种元素可能会帮助创造出类似地球的大气层。事实上，研究人员认为谷神星上的环境甚至可能 “比地球更好”，因为那里没有恶劣的天气或自然灾害，而且有足够的生存空间可利用。

研究人员提议，可以发射大量较小的旋转卫星，并通过 “磁绳”将它们连接起来，从而创造出巨大的盘状巨型卫星。通过围绕谷神星旋转巨大的结构，可以实现与地球大致相等的人造重力。

这样的栖息地必须在短短 66 秒内围绕这颗矮行星旋转一周，才能保持住人造重力。而将每个栖息地连接起来的将是类似磁悬浮列车的车辆，这对乘客来说可能要忍受失重的体验。

研究人员写道：“当人们首次体验失重感觉时，会有部分人感到恶心并呕吐。然而，在一个人们从小就偶尔经历失重的定居点，有理由相信他们可以在短途旅行中很好地忍受失重。”

这个解决方案也可能成为通往太阳系其他区域的垫脚石。研究人员称：“我们的动机是建立拥有人造重力的定居点，允许人们在地球以外的地方继续生存，同时也为居民提供方便的定居点内旅行，以及合理的低人口密度 (500 人 / 平方公里)。”

由于谷神星定居点重力很低，且旋转速度非常快，研究人员认为围绕其建造 “太空电梯是可行的”，这可以方便将材料从谷神星运送到其他定居点，而且不需要太多燃料。

那么如何应对太空辐射和陨石撞击的威胁呢？研究人员也有自己的考虑，并提出建造巨大的柱面镜，既可以收集阳光并将其传递到定居点，又可以阻挡亚米级流星体的撞击，从而发挥双重作用。