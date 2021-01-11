通过 Uconnect 5 信息娱乐系统，2021 款 Jeep 大切诺基 L 升级支持苹果无线 CarPlay

IT之家1月11日消息 外媒 Apple Insider 报道，Jeep 近期发布了 2021 款 JeepGrand Cherokee L（大切诺基 L），这是其首款通过升级 Uconnect 5 信息娱乐系统支持苹果无线 CarPlay 的车型。

IT之家获悉，2021 年，无线 CarPlay 将出现在更多车辆上，让 iPhone 用户无需使用 Lightning 线缆就能连接设备。近期将支持无线 CarPlay 的车辆包括 2021 款现代 Santa Fe 和 2021 款本田雅阁。

代表该车型第五代的三排座 Jeep 大切诺基 L，在其各车款中都采用了 Uconnect 5 信息娱乐系统，配备无线 CarPlay。

除了支持 CarPlay 和 Android Auto 之外，Uconnect 5 信息娱乐系统还配备了一块 8.4 英寸的触摸显示屏。更大的 10.1 英寸屏幕在 Limited 和 Overland 车型上也有配备，Summit 则是标准配置。

FCA 在 2020 年 1 月宣布推出 Uconnect 5，在上一代的基础上进行了更多的更新。其中包括更好的个性化选项；Alexa“Home to Car”功能；以及同步双手机连接。

此前，无线 CarPlay 仅在豪华厂商的高端信息娱乐系统上提供。虽然有一些第三方的变通方法，但无线 CarPlay 在更多的汽车上变得越来越普遍。

2021 款 Jeep 大切诺基 L 将在今年春季上市。虽然现在定价还不确定，但预计基本版 Laredo 三厢车的起价约为 4 万美元，Summit 三厢车最高价为 5.5 万美元。