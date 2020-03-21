研究：CarPlay/Android Auto对司机注意力的影响比大麻还大

IT之家3月21日消息 当Apple CarPlay和Android Auto首次推出时，初步研究证据表明这些技术有望减少司机注意力的分散，这些系统将手机中最重要的功能集中到了车载信息娱乐屏幕上，从而抑制了驾车者伸手拿起手机的想法。

但是，最新的研究称这些技术可能不如最初希望的那样安全。独立的道路安全组织英国IAM Roadsmart的一项新研究表明，在汽车中使用智能手机镜像系统的驾驶员的反应时间比吸大麻的还人长，比酒驾者则长五倍。

在涉及46位驾驶员的测试中，使用Apple CarPlay或Android Auto的参与者将视线移开了长达16秒的时间，以摆弄屏幕。该测试还将内容分解为语音命令和触摸屏操作，语音命令的操作稍好一些，但是IAM Roadsmart的发现表明，这两种操作都会令人分心。

不过，驾驶员能够意识到自己的注意力分散，并会改变驾驶方式，这导致驾驶员的行驶速度变慢，并且仍会使驾驶员无法保持前方汽车之间的安全且恒定的跟随距离，也很难保持汽车居中，尤其是在使用触摸操作时。

值得注意的是，这项研究没有让驾驶员执行特别困难的任务，只是在Spotify上播放歌曲，对接收短信做出反应，打个电话或导航到加油站。

尽管诸如CarPlay和Android Auto之类的系统来尝试使我们的生活变得更轻松，但其对注意力的分散仍然是存在的。因此IT之家提醒，请专注驾驶，没有什么比这个更重要。