惠普发布新款 Elite 商务蓝牙降噪耳机：支持多平台无缝切换

IT之家1月11日消息 今日，惠普在 CES 2021 上发布了数款笔记本、显示器，同时发布了新款商务蓝牙降噪耳机 Elite Wireless Earbuds。

外观方面，Elite Wireless Earbuds 耳机盒采用黑色哑光设计，体型较扁平，大小为 0.7 x 0.5 英寸，重量为 2.3 盎司（约 65 克）。耳机同样以黑色哑光为主，外部按键上标有半光泽的 “HP”logo。

配置方面，Elite Wireless Earbuds 采用蓝牙 5.0 技术，9.2 毫米（mm）的钕磁铁驱动单元，支持 20~18000 赫兹（Hz）的频率范围和 103dB 的灵敏度（声压级（SPL）在 1000Hz），同时拥有主动降噪和被动降噪功能，“全向”麦克风的额定灵敏度为 94dB SPL。

惠普官方表示，Elite Wireless Earbuds 支持微软 Swift Pair，可在 Windows 10 、iOS 和 Android 设备间无缝切换。

续航方面，Elite Wireless Earbuds 采用 USB-C 接口，官方声称充电 15 分钟可支持使用 1.5 小时。

Elite Wireless Earbuds 将于今年 4 月开售，预计售价为 199 美元（约 1288 元）。值得一提的是，惠普官方表示，将为购买 Elite Dragonfly Max 笔记本电脑的用户免费赠送这款耳机。