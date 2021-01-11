比亚迪三款新车今日预售，DM-i 超级混动车型最长纯电里程可达 120 公里

IT之家1月11日消息 比亚迪秦 PLUS、宋 PLUS DM-i 以及唐 DM-i 等三款车型 1 月 11 日正式开启预售。

在今日举办的比亚迪超级混动 DM-i 平台新车发布会上，比亚迪董事长王传福表示，DM-i 超级混动车型的最长纯电续航里程能达到 120 公里。DM-i 车型还同时提供交流慢充和直流快充两种补电方式。

此外，比亚迪产品规划及骑车车新技术研究院院长、DM 总设计师杨冬生表示，比亚迪DM-i超级混动是以电为主的混动技术。比亚迪创造性定义了以电为主的混动技术，围绕大功率电机驱动和大容量动力电池供能为主，发动机为辅的电混架构设计。

比亚迪表示，DM-i 发动机功率分为三款：EHS132、EHS145 和 EHS160，适配 A 级车到 C 级车全系车型。

官方曾表示，比亚迪的第四代 DM 技术分化为两个方向，包括以性能为取向的 DM-p 系统，以及以经济为取向的 DM-i 系统。

上述三款搭载比亚迪 DM-i 超级混动技术的的新车将搭载由骁云 - 插混专用 1.5L 发动机（秦 PLUS、宋 PLUS DM-i）或 1.5T 发动机（唐 DM-i），辅以高效电动机、EHS 电混系统以及刀片电池组成的插电式混合动力系统。

▲ 比亚迪秦 PLUS

IT之家了解到，比亚迪港股今日涨幅一度高达 10% 创历史新高，但目前涨幅有所回落，截止发稿为 256.20 港元。