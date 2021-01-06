比亚迪推 2021 款唐 EV 四驱高性能版尊荣型，补贴后 28.35 万元

IT之家 1 月 6 日消息 根据比亚迪官方的消息，2021 款唐 EV 加推四驱高性能版尊荣型，补贴后售价 28.35 万元。

IT之家了解到，2020 年 8 月份，2021 款唐上市，共推出燃油版、插电混动版及纯电版的立体式产品矩阵，官方指导价格如下：

据介绍，2021 款唐外观继承了艾格打造的 Dragon Face 家族式设计语言，内饰由国际大师米开勒领衔，运用经典中式文化赋予现代智能科技以格调韵味，打造出 S 级环抱式豪华智能旗舰座舱。2021 款唐车内大面积采用了奥斯维高档类麂皮面料，触感细腻柔软；真皮龙鳞纹豪华座椅采用顶级冲孔压线工艺，主副驾可伸缩腿托设计。

性能方面，2021 款唐 EV 搭载了超级智能电四驱，带来百公里加速仅 4.4s 的超优表现。同时，2021 款唐 DM 再次实现了性能上的飞跃，基于最新的 DM-p 技术，官方称有媲美百万级超跑 SUV 的 4.3s 百公里加速。

续航方面，2021 款唐 EV 达到了超 800km 的综合续航，2021 款唐 EV 达到了 565km 的 NEDC 综合工况纯电续航。另外，2021 款唐搭载博世 IPB 集成制动控制系统和布雷博高性能刹车卡钳，带来同级最强 36m 的百零制动距离，还有汉斯的大师级底盘调校和 FSD 可变阻尼悬架。