首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

OriginOS 开启第二轮公测招募： 1 月 13 日上午 10 点开始， 6 款 iQOO 机型可报名

2021/1/11 21:13:31 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
评论：

IT之家1月11日消息 今晚，iQOO 官方发布了旗舰手机 iQOO 7，该手机搭载了最新的 OriginOS 系统，同时官方表示，将为老机型开启 OriginOS 公测招募计划。

IT之家此前报道，1 月 6 日，OriginOS 就已经开启了第一轮公测招募计划，每款机型招募 5000 人。据 iQOO 官方通知，第一轮招募各机型报名人数现已满员或接近满员，将开启第二轮招募

第二轮 OriginOS 公测招募的 iQOO 机型包括：iQOO5Pro、iQOO5、iQOO3、iQOOPro、iQOO、iQOONeo3，每款机型招募人数均为 1500 人。用户可通过 设置 - 我的设备 / 系统升级 - 系统升级设置界面 - 公测计划，检查最新公测计划并报名。

iQOO 表示，用户需确认当前手机软件版本，支持如下版本升级至公测版本：

  • iQOO 5/iQOO 5 Pro： 1.21.6、1.21.8、1.21.12

  • iQOO 3：1.18.6、1.18.7、1.18.8

  • iQOO Pro：7.10.2

  • iQOO：7.4.4

  • iQOO Neo3：1.14.4、1.15.4、1.15.5

第二轮招募时间为 1 月 13 日上午 10 点 - 1 月 14 日晚上 24 点，报名满员会提前截止。预计推送时间为 1 月 19 日。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iQOOOrigin OS

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用