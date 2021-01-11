OriginOS 开启第二轮公测招募： 1 月 13 日上午 10 点开始， 6 款 iQOO 机型可报名

IT之家1月11日消息 今晚，iQOO 官方发布了旗舰手机 iQOO 7，该手机搭载了最新的 OriginOS 系统，同时官方表示，将为老机型开启 OriginOS 公测招募计划。

IT之家此前报道，1 月 6 日，OriginOS 就已经开启了第一轮公测招募计划，每款机型招募 5000 人。据 iQOO 官方通知，第一轮招募各机型报名人数现已满员或接近满员，将开启第二轮招募。

第二轮 OriginOS 公测招募的 iQOO 机型包括：iQOO5Pro、iQOO5、iQOO3、iQOOPro、iQOO、iQOONeo3，每款机型招募人数均为 1500 人。用户可通过 设置 - 我的设备 / 系统升级 - 系统升级设置界面 - 公测计划，检查最新公测计划并报名。

iQOO 表示，用户需确认当前手机软件版本，支持如下版本升级至公测版本：

iQOO 5/iQOO 5 Pro： 1.21.6、1.21.8、1.21.12

iQOO 3：1.18.6、1.18.7、1.18.8

iQOO Pro：7.10.2

iQOO：7.4.4

iQOO Neo3：1.14.4、1.15.4、1.15.5

第二轮招募时间为 1 月 13 日上午 10 点 - 1 月 14 日晚上 24 点，报名满员会提前截止。预计推送时间为 1 月 19 日。