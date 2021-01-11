比亚迪推出三款 DM-i 超级混动技术新车，现已开启预售

IT之家1月11日消息 在今日举办的比亚迪超级混动 DM-i 平台新车发布会上，比亚迪推出了 “超低油耗”的 DM-i 超级混动技术平台，同时发布了三款搭载 DM-i 超级混动技术的新车。包括比亚迪秦 PLUS、宋 PLUS DM-i 以及唐 DM-i ，现已开启预订，三款车型均在 3 月份上市。

其中，秦 PLUS DM-i 定位为紧凑型轿车，纯电续航分为 55KM 和 120KM 两款，实现百公里 3.8 升的亏电油耗，综合续航里程分别为 1180 公里和 1245 公里，预售价为 10.78 和 14.78 万元，三月初上市。

宋 PLUS DM-i 定位为宽体 SUV，纯电续航分为 51KM 和 110KM 两款，实现百公里 4.4 升和 4.5 升的亏电油耗，综合续航里程达到 1150 公里和 1200 公里，预售价为 15.38 和 17.58 万元，三月中旬上市。

唐 DM-i 定位为中大型 7 座 SUV，纯电续航分为 52KM 和 112KM 两款，实现百公里 5.3 升和 5.5 升的亏电油耗，综合续航里程达到 1010 公里和 1050 公里，预售价为 19.78 和 22.48 万元，三月下旬上市。

IT之家了解到，比亚迪第四代 DM 技术分化为两个方向，极致性能 DM-p 零到百公里加速达 4 秒左右，而追求极致经济性的 DM-i 主打 “超低油耗”，亏电油耗将至 4L/100km 以内。

三款搭载比亚迪 DM-i 超级混动技术的的新车将搭载由骁云 - 插混专用 1.5L 发动机（秦 PLUS、宋 PLUS DM-i）或 1.5T 发动机（唐 DM-i），辅以高效电动机、EHS 电混系统以及刀片电池组成的插电式混合动力系统。

以下为官方对 DM-i 超级混动的讲解和三款车型的简单介绍：