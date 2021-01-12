5A 数据线、直营钢化膜等：淘宝 10 点 1 元抢（年货节福利）

淘宝今日10:00将开启【年货节】限量1元购活动，页面可领取优惠券+淘礼金，全场单品实付1元左右即可购买（叠加淘金币，可能只需0.5元左右）。

参与商品

本次参与1元购的单品都还算不错，每天1单美滋滋。

活动时间

2021年1月12日10:00~1月17日23:59



2021年1月18日10:00~1月24日23:59

2021年1月25日10:00~1月31日23:59

以上3个时间段，每个小伙伴都有1~3次参与机会，具体的机会次数以页面展示为准。

领取规则

1、同一用户每天最多可有1次领取淘礼金机会，用户下单时同时使用淘礼金和优惠券后可享受“1元购”名额1次。“限量1元购”页面有相关领取机会提示，各位小伙伴可前往查看下。

2、活动开始时间不定期，以活动页面展示为准。

使用规则

1、领取淘礼金红包后，须当天使用核销，逾期作废。若用户没有使用，该购买机会也将作废。

2、 “限量1元购”活动期间发放数量有上限，先到先得，发完为止。

3、手机号码、设备信息、淘宝账户、支付宝账户、收发货信息等与用户相关的信息中任意一项或数项存在相同及/或相似、通过特定标记形成同一控制人控制多个账户的批量信息以及其他非真实、有效、唯一、独立账户等情形的，均将被认定为同一用户，按同一用户处理（即每天1单）。