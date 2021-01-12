三星展示 AI 机器人管家 Bot Handy：可摆桌子、倒酒、拿饮料

1 月 12 日消息，据国外媒体报道，三星公司正在研发一种机器人，它可以取洗好的衣服、放洗碗机、摆桌子、倒酒，甚至还可以给你拿饮料。这个机器人叫做 Bot Handy，三星表示它能够通过摄像头和人工智能识别物体。

三星研究院 (Samsung Research)总裁塞巴斯蒂安在 CES 新闻发布会上说，这个机器人能让 “你在厨房、客厅，以及家中任何可能需要帮手的伸出援手”。三星没有宣布产品的价格和发布时间，而且该公司之前曾利用 CES 展示未来外观的机器人，这些机器人更像是一个概念，而不是一个真正的产品。称其 “正在开发中”。

从外表上看，Bot Handy 是一个又高又瘦的黑白机器人，有两只大大的数字眼睛，随着移动而改变表情。这种机器人只有一只手臂，可以在三个点上旋转——基本上是肩膀、肘部和手腕——末端有一只像钳子一样的手。在机器人的身体和手上安装了摄像头，用于识别物体。这个机器人可以在房间里移动，看起来像是一个滚动的基座，从一边旋转到另一边，然后把自己抬高到更高的物体上。

三星表示，这种机器人将能够评估不同物体的材质，这样它就能用适当的力量抓住它们。它还应该能够处理不同大小、重量和形状的物体。它使用了 “先进的 AI”来识别和拾取不同大小、形状和重量的物体。这可以方便地清理凌乱的房间、放好食品杂货、摆好桌子甚至将盘子从水槽移到洗碗机。

就实际产品而言，三星确实有一款机器人应该在今年上市。JetBot 90 AI + 是一款 Roomba 风格的真空机器人，配备了激光雷达、“3D 传感器”和人工智能，帮助它识别物体，从而更好地避开障碍物。三星表示，它可以靠近一些不太易碎的物体，比如儿童玩具，也可以远离一些它可能打碎的东西，比如花瓶。真空吸尘器还内置了一个传统的摄像头，可以让你在外出时查看宠物。JetBot 90 AI + 预计将在 2021 年上半年的某个时候在美国上市。