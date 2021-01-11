三星展示 5G 毫米波车联网技术，阵列天线可实现波束成形

IT之家1月11日消息 三星今日在其官网公布了车载 5G 毫米波通信系统，以及 5G 车联网技术，展现了利用 5G 实现自动驾驶、联网以及增强安全性等应用前景。

三星于 2019 年推出首款 5G 车载远程通信控制单元（TCU），现在已经升级至 5G 毫米波（mmWave）。在未来实现自动驾驶以及车联网方面，该技术十分重要。

5G TCU 能够向驾驶员提供实时道路信息，同时可以利用高速互联网显示高质量的内容。三星在研发中特出结论，5G 毫米波能够将无线传输延迟降到最低，并且一次性覆盖大量车辆，可以实现车辆之间、车辆与行人和基础设施间的快速通信，比如接受红绿灯信号。

5G 毫米波能够提供 100MHz 至 1GHz 的带宽，相比大多数运行在 6GHz 以下的通信方式增加了十倍，三星致力于该技术的研发已经超过 10 年。5G 毫米波的高带宽能够传输大量数据，然而该技术的实现需要依赖复杂的天线设计和处理芯片设计，来避免这种信号穿透能力弱、易被阻挡的缺点。为此，三星使用了阵列天线，来应用波束成形技术。这种方式可以将信号集中在某一个方向上，提供更加稳定的连接，即使在车辆行驶过程中也能保证不掉线。官方表示，最大可实现 200km/h 时速下的数据传输。

IT之家了解到，三星 5G 毫米波 TCU 拥有 1024 个天线单元，支持精确的波束成形控制。TCU 通信单元除了支持 5G，也同样支持 2G、3G、4G，处理器的散热结构也进行了优化设计，保证在极低温和极高温环境的稳定运行。