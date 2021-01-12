英特尔发布第 11 代 vPro 处理器：AI 性能提升 8 倍，硬件级企业防护

IT之家1月12日消息 据外媒 Neowin 报道，英特尔今日宣布了其 Tiger Lake vPro 处理器平台。vPro 是 Intel 为企业推出的处理器平台，可为企业提供基于硬件的安全防护。

▲ 图自Newwin，下同

第 11 代 vPro 的最大亮点就是 Hardware Shield，它使用 AI 进行威胁检测，阻止勒索软件和加密挖掘攻击。第 11 代 vPro 还拥有 Control Flow Enforcement Technology（控制流执行技术），可关闭软件解决方案无法阻止的攻击。同时，第 11 代 vPro 处理器将支持 Wi-Fi 6/6E、Thunderbolt 4 和 PCIe 4。

英特尔表示，相比 AMD Ryzen 7 PRO 4750U，英特尔第 11 代 vPro 处理器 Core i7-1185G7 的整体应用性能提高了 1.38 倍，网页浏览速度提高了 1.24 倍，人工智能性能提高了 5 倍，Office 365 的性能提高了 1.23 倍，视频通话中的生产率提高了 1.52 倍，视频编辑速度提高了 1.8 倍。

与第 10 代 vPro 相比，两者差异更为显著。第 11 代 vPro 处理器的 AI 性能提高了 8 倍，视频编辑速度提高 2.3 倍。

英特尔还推出了 Evo vPro 程序，该程序可为轻薄型商用 PC（如消费者端的 Evo）带来最佳体验，提供即时唤醒、超长电池寿命等功能。英特尔表示，今年将有 60 多种来自各种 OEM 的笔记本电脑搭载该系列处理器。

IT之家了解到，英特尔的第 11 代 vPro 处理器将在本月的轻薄商用 PC 中发货。