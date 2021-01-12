石头扫地机器人 S7 发布：采用声波震动拖布，能自动识别地毯

据外媒 gsmarena 报道，石头科技今日在 CES 2021 上发布了最新的石头扫地机器人 S7。

相比前代 S6，S7 最大的变化是采用了声波震动拖布（Sonic Mopping）。官方称该拖布可以 50Hz 的频率震动，每分钟可震动 3000 次，能有效地拖洗地面，并去除干燥的污渍。完成清洁后，拖布还可以将自身抬起 5 毫米，以防止地板上出现脏条纹。

另一大改进是超声波地毯识别技术，搭载了专门的地毯识别传感器，当扫地机器人碰到地毯时，会自动抬起拖布以防止地毯变湿。

其他方面，石头扫地机器人 S7 最大吸力为 2500 Pa ，采用激光雷达进行导航；垃圾桶容量为 470 毫升，水箱最多可容纳 300 毫升；电池电量为 5200mAh，在 “安静”模式和低水流拖布设置下最多可使用 3 个小时；所有控制都可通过 Roborock 或 Mi Home 应用程序完成。

官方还调侃式地发布了一张自动垃圾桶扩展坞的图片，据官方称可以自动清空扫地机器人中的垃圾，还会兼容一些老型号的扫地机器人，预计将于今年晚些时候推出。

IT之家了解到，石头扫地机器人 S7 有黑、白两色可供选择，零售价为 649 美元（约 4202 元），于 3 月 24 日在美国开售。