华为屏下摄像头新机专利曝光：四曲面屏，边框可当状态栏

IT之家 1 月 12 日消息 据 LetsgoDigital 报道，2020 年 5 月，华为技术向 CNIPA（中国国家知识产权局）申请了手机外观设计专利。该文档由 7 张产品草图和 2 张彩色渲染图组成，于 2021 年 1 月 12 日发布。

从图片中可以看出，专利中是一款高端的华为智能手机，设计非常现代化，屏幕边框非常窄，采用四曲面显示屏。

另一个特别之处是，华为利用顶部边框显示状态栏的系统图标，如时间、电池指示灯和网络信号的强度。另外，两个网络信号图标说明这是一款双卡手机。将这些系统图标放置在手机上如此之高的位置，为显示其他内容留下了一个相对较大的屏幕表面。

图片上也没有看到前置摄像头，因此自拍摄像头很可能放在屏幕下方。明年预计会有几款采用屏下摄像头的手机，华为势必也在研究屏下摄像头的技术，从简短的文档中并不完全清楚华为想要如何应用这项技术。

手机背面的设计也很独特。这是一个四摄组合，摆放方式是方形的，闪光灯直接放在下方。摄像机岛采用矩形设计。从简要的文献资料来看，并不清楚涉及到什么样的相机镜头。从逻辑上讲，这套相机系统也将与徕卡合作设计。

此外，从侧面的照片可以看出，摄像系统凸起比较高。因此，这款华为智能手机很可能也会配备长焦镜头。华为的各类机型中已经有几款配备了大变焦镜头，包括华为 P40 Pro Plus 和 Mate 40 Pro Plus。

暂时还不知道这是一款什么样的手机，可能是未来的 P 系列或 Mate 智能手机。IT之家了解到，华为 P50 系列将在 3 月左右亮相，Mate 50 系列预计 10 月左右才会亮相。