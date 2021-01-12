思科 CEO：并购 Acacia 已获中国国家市场监管总局批准

1 月 12 日消息 思科董事长兼 CEO Chuck Robbins 在 1 月 11 日发布推文表示：“非常感谢中国国家市场监督管理总局（SAMR）上周批准了思科收购 Acacia 的交易。我们对 SAMR 就此交易的及时审批深表敬意。我们同意采取一系列措施以保护中国客户的利益，并期待继续加强与中国伙伴的合作。”

2019 年 7 月，思科宣布以每股 70 美元，即约 26 亿美元的价格收购 Acacia，思科希望此举能够颠覆传统的光网络市场格局，使其定位为相干光互连组件（嵌入式模块，可插拔模块和半导体）的关键供应商，从而直接与华为，Ciena 和诺基亚等光网络系统巨头竞争。

不过在当地时间 2021 年 1 月 8 日，Acacia 宣布已选择终止与思科的合并协议。理由是 “未在合并协议规定的期限内获得中国国家市场监督管理总局（SAMR）的批准”，因此 Acacia 根据合并协议的条款行使了终止交易的权利。

随后思科称已经满足了完成收购 Acacia 的所有条件，包括获得中国国家市场监督管理总局的批准。并将 Acacia 诉至特拉华州 Chancery 法院，要求该法院在解决该笔交易的争议问题之前不得终止并购协议。

1 月 11 日，Acacia 在其官网上宣布，针对思科的上诉，该公司提交了答辩状和积极辩护。同时对思科提起反诉 , 要求法院宣布 Acacia 终止与思科的合并协议有效。Acacia 认为，思科所声称的 SAMR 于 2021 年 1 月 7 日发送的一封电子邮件称思科提交的文件 “足以解决相关的竞争问题”并不构成监管部门的批准。