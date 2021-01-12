中兴通讯：发力 5G 核心业务，10.35 亿元转让高达通信股权

1 月 12 日下午消息，中兴通讯在交易所发布公告称，将以 10.35 亿元价格向北京亦庄国际投资发展有限公司旗下北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）转让公司所持北京中兴高达通信技术有限公司（以下简称 “高达通信”）90% 的股权。本次交易完成后，中兴通讯将不再持有高达通信股权。

剥离非核心业务 或对整体规模影响不大

在业内看来，此次中兴选择转让高达通信股权，应从两个层面分析：首先，中兴高达从事的专网通信业务主要依赖集群技术，不属于公司核心业务或未来战略发展方向。

实际上，早在 2018 年 8 月，中兴总裁徐子阳强调，公司正集中资源投入到 5G 建设，应缩减非主产品投入；2019 年 3 月份，中兴通讯召开的一次临时股东大会上也明确 “应聚焦运营商主航道，持续加大 5G 研发投入”。

这意味着，从 5G 时代初期开始，中兴的主要焦点在于 5G，且只在于 5G。在此基础上，主动剥离非核心业务，在 5G 非相关业务上 “瘦身”，可以让中兴有更多资源和精力去聚焦主航道。

其次从资金层面看，高达通信由于身处细分赛道体量较小，其股权转让对中兴通讯整体规模影响不大。从中兴财报可看出，运营商网络、政企能源和消费者领域三大板块才是其主营业务。相反，通过交易中兴可获得一笔可观的投资收益，进而将资源用于核心业务的投入和发展，形成良性循环。

对于高达通信而言，集群专网作为一个细分市场，正在向数字化、宽带化、智能化演进，高达通信作为专网领军企业，能够在产业资本的助力下，进一步施展身手，推动其在专网市场的发展。

持续强化 5G 研发投入 将加强新业务布局

自 2018 年以来，中兴通讯主动 “瘦身”，不断剥离非核心业务和推进内部业务结构的优化，经营效率持续提升。同时，中兴在 5G 方面的研发投入在不断加码。

梳理中兴近几个季度财报，中兴的研发在营收中的比例在持续加重：在 2018 年，研发占营业收入比例为 12.8%；2019 年涨至 13.8%；今年前三季度增至 14.6%。这意味着，中兴正在持续强化 5G 创新研发投入，其战略聚焦或已显成效。

在外界看来，中兴正在构建 5G 时代自主创新核心竞争力，目前自主研发设计的接入、承载、固网终端的新一代核心芯片组已规模商用，其正通过系统架构优化、先进工艺和多维异构封装持续创新，以便快速迭代并创造价值。

此外，2020 年中兴通讯已经成为 5G 基站发货量排名第二的厂商，并拥有 500 多家行业合作伙伴。

中兴表示，将以 5G 核心技术为基础，积极加强新业务的探索与布局，为未来业务的增长和超越打下基础。