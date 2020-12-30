中兴通讯董事长李自学新年致辞：终端市场海外稳健经营，国内全面发力 2C 市场

IT之家12月30日消息 今日上午，中兴通讯董事长李自学发表 2021 年新年致辞。

李自学在致辞提到，2020 年是公司创立 35 周年，我们亲历并见证了中国通讯产业从 2G 跟随、3G 突破到 4G 并跑、5G 引领的历史性跨越。

谈及 2021 年时，李自学表示，公司运营商市场坚持全球化战略；政企市场加大拓展力度，提升政企产品市场匹配度，建设优质渠道；终端市场在海外保持稳健经营，国内全面发力 2C 市场。

IT之家了解到，李自学还指出，新的一年，公司将继续推进公司数字化转型，加大核心人才吸引和激励，完善合规管理体系，强化企业内控治理。

以下为中兴通讯董事长李自学 2021 年新年致辞全文：

时序更替，辞旧迎新。值此新年来临之际，我谨代表公司，感谢全体员工为中兴事业的辛勤付出以及家属的支持与奉献！尤其要感谢在海外疫情依然严峻的情况下坚守岗位、勇敢逆行的中兴人！更要感谢全球客户、合作伙伴、投资者和社会各界人士长期以来对中兴通讯的支持与信任！

2020 年是公司创立 35 周年，我们亲历并见证了中国通讯产业从 2G 跟随、3G 突破到 4G 并跑、5G 引领的历史性跨越，筚路蓝缕仍执着向前。

这一年，面对复杂政经环境和汹涌新冠疫情的双重挑战，我们一手抓抗疫一手抓发展，积极践行社会责任，携手合作伙伴，充分利用 5G 等先进技术，全方位助力科技抗疫。

• 疫情爆发初期快速实现云复工，3 万研发人员云端研发协同，在南京滨江制造基地践行 “用 5G 技术制造 5G 设备”，加速了公司数字化转型；

• 持续加大研发投入，紧抓 5G 新基建发展机遇 , 实现了 5G 市场格局和份额双提升，2020 年第三季度，中兴 5G 基站发货全球市场份额占比 33%，全球排名第二。

全体中兴人凝心聚力，锐意进取，在战略发展期的开局之年，实现了公司经营业绩的有质量增长，达成既定目标，也为发展期整体目标实现奠定了良好基础。

展望未来，新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，经济复苏和全球合作仍面临重大挑战。但危中存机，以数字经济带动社会高质量发展已成为全球共识，ICT 产业重要性得到进一步凸显。以 5G 和 AI 为核心的数字技术将为全球经济发展注入新的动能，新业态和新模式将不断涌现，5G 行业应用迎来爆发期。

2021 年，公司将进一步强化和践行数字经济筑路者的战略定位，以创新、匠心和耐心夯实产业数字化升级之路。

研发领域坚持技术创新，提升研发平台能力，加大芯片等底层核心技术投入，完善产品安全机制；

运营商市场坚持全球化战略，稳步提升国内国际产品格局和市场份额；

政企市场加大拓展力度，提升政企产品市场匹配度，建设优质渠道，实现快速发展；

终端市场在海外保持稳健经营，国内全面发力 2C 市场，赋能终端渠道，实现终端品牌重塑。

新的一年，我们将继续推进公司数字化转型，加大核心人才吸引和激励，完善合规管理体系，强化企业内控治理，营造风清气正的廉洁氛围。志之所趋，无远弗届，我们将保持战略定力，强化战略执行，沿着 “恢复、发展、超越”的三阶段路线，稳中求进，实现有质量增长。

潮平两岸阔，风正一帆悬。2021 年是公司从发展期向超越期迈进的关键一年，前行的航线已明确，所有中兴人要更加团结、担当、专业、务实，为打造极致云公司而不断努力，肩负起 “网络联接世界，创新引领未来”的企业使命，把握机遇，行稳致远，为创造一个 “让沟通与信任无处不在”的美好世界砥砺奋进！

祝大家新年快乐，身体健康，阖家幸福！