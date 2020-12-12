雅虎手机仅售 19.99 美元，捆绑运营商套餐高达每月 39.99 美元

IT之家12月12日消息 在美国，捆绑移动运营商的套餐，实现以非常低的价格购买手机是十分常见的操作。苹果 iPhone 一直以来就有这一类选择，必需搭配特定的 SIM 卡才可以使用，否则硬件不支持第三方 SIM 卡。近日，美国雅虎公司与 ZTE 中兴推出的一款低端手机，其本身的价格低至 $19.99 美元，但是搭配的电信套餐却是手机价格的两倍，高达 $39.99 美元 / 月（约合人民币 262 元 / 月）。

这款手机为中兴代工，型号为 ZTE Blade A3Y。处理器采用联发科 MTK6761，仅有四个核心，主频 2.0GHz。内存容量仅为 2GB，ROM 仅为 32GB，可以扩展 Micro SD 卡，不知是否能够运行如今的安卓应用。后置一个 800 万像素摄像头，搭配两个闪光灯；前置摄像头为 500 万像素，屏幕规格为 5.45 英寸，1440×720 分辨率。该手机体积小巧，电池容量仅为 2660mAh。手机 WiFi 没有进行阉割，支持 2.4G、5G 信号，移动网络支持 4G LTE以及 VoLTE。值得注意的是，此款手机并没有 GPS 功能

手机系统是雅虎的定制版，内核采用 Android 10。内部搭载了 Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance, Yahoo Weather 以及雅虎官方 App。

IT之家了解到，该手机搭配的 $39.99 美元 / 月的运营商套餐，提供无限制的流量、语音、短信。