外媒：苹果汽车项目领导归属调整暗示目前大部分工作仍在系统方面

1 月 12 日消息，据国外媒体报道，有关苹果汽车项目的消息，从去年年底开始大量出现，目前最新的消息是苹果与现代汽车计划 3 月份签署合作协议，现代汽车 2024 年开始为苹果生产汽车。

但对于代号泰坦的苹果汽车项目的进展，外媒及分析师目前也还有不同的意见，有消息人士透露苹果汽车计划 2024 年开始生产，受疫情影响有可能推迟至 2025 年，也有报道认为苹果汽车还要再等 5 到 7 年。

在苹果自动驾驶的电动汽车的进展方面，有外媒根据苹果汽车项目团队的领导归属调整，认为目前的大部分工作可能都还在自动驾驶系统方面。

苹果汽车项目团队领导归属的调整，是在去年 12 月初发生的。当时外媒援引消息人士的透露报道称，由于 2016 年再度出山负责这一项目的苹果前硬件工程高级副总裁鲍勃 · 曼斯菲尔德 (Bob Mansfield)退休，这一团队已划归负责机器学习及人工智能战略的高级副总裁约翰 · 詹南德雷亚 (John Giannandrea)领导，詹南德雷亚现在负责自动驾驶项目。

有外媒在报道中表示，汽车项目交由负责机器学习和人工智能战略的詹南德雷亚领导，可能预示着苹果汽车项目目前的大部分工作，仍在自动驾驶系统方面。

不过值得注意的是，苹果将汽车项目划归机器学习和人工智能部门，可能预示目前仍集中在系统方面，只是外媒的猜测，苹果方面并未公布相关的消息。

苹果将自动驾驶项目划归机器学习和人工智能负责人领导，可能还是与苹果 CEO 库克对自动驾驶的看法有关。在 2017 年的 6 月份接受采访时，库克曾表示，自动驾驶汽车是所有 AI 项目之母，可能是正在进行中的最困难的 AI 项目之一。