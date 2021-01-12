2020 胡润世界 500 强榜发布：中国首次有两家企业进入前十，榜单前四名全年增值可抵印度 GDP

IT之家1月12日消息 胡润研究院今日公布了《2020 胡润世界 500 强榜单》，其中前十名依次为苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Facebook、腾讯控股、阿里巴巴、伯克希尔哈撒韦、特斯拉、Visa。



公司 价值（亿元人民币） 涨幅 总部 CEO 1 苹果 139,900 89% 库比蒂诺 蒂姆·库克 2 微软 108,200 45% 雷德蒙德 萨提亚·纳德拉 3 亚马逊 106,300 80% 西雅图 杰夫·贝佐斯 4 Alphabet 80,500 40% 山景城 桑达尔·皮查伊 5 Facebook 53,900 43% 门洛帕克 马克·扎克伯格 6 腾讯控股 47,200 76% 深圳 马化腾 7 阿里巴巴 47,000 31% 杭州 张勇 8 伯克希尔哈撒韦 36,200 4% 坎伯兰 沃伦·巴菲特 9 特斯拉 36,000 760% 帕洛阿尔托 埃隆·马斯克 10 Visa 30,700 32% 福斯特城 阿尔弗雷德·凯利

▲ 来源：胡润研究院

官方表示，苹果公司以 14 万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业；其次是微软和亚马逊，价值均超过 10 万亿元；谷歌母公司 Alphabet 仅排名第四，价值 8 万亿元。

胡润研究院特意指出，世界上四家价值上万亿美元的公司一年内增加了 17 万亿元，相当于印度 GDP，总价值达到 44 万亿元，占 “胡润世界 500 强”的 13%。

此外，“胡润世界 500 强”上榜企业总价值约 327 万亿元，相当于美国、中国、日本、德国、印度和英国全球六大经济体 GDP 总和。

去年有 60 家公司的价值翻了一番，其中 25 家来自美国，21 家来自中国。纵览全榜，美国以 242 家企业上榜排名第一，其次是中国 51 家，日本 30 家，法国和英国各 21 家。

据胡润，美国上榜企业总价值增加了 27%，中国上榜企业总价值增加了 73%。电动汽车、医疗健康和电商的增长速度最快。人工智能和芯片行业表现强劲，英伟达和台积电价值分别增长 1.3 万亿元和 1.2 万亿元，排名第 18 和第 11。但奇怪的是，英特尔表现不佳，价值下降 1700 亿元，即 11%。

IT之家了解到，2020 年首次有两家中国企业进入全球十强名单。在中国企业中，腾讯和阿里是最强企业。此外，榜单上价值增长最快的前三家公司均来自中国，分别是蔚来、小鹏、贝壳。

胡润表示，中国是世界上涨幅最快的国家，51 家上榜企业总价值比去年增长 73%，达到 35 万亿元，几乎是排在其后的日本、法国和英国三个国家的总和。

▲ 五年前与十年前对比，来源：胡润研究院