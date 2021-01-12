首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

2020 胡润世界 500 强榜发布：中国首次有两家企业进入前十，榜单前四名全年增值可抵印度 GDP

2021/1/12 14:58:21 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家1月12日消息 胡润研究院今日公布了《2020 胡润世界 500 强榜单》，其中前十名依次为苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Facebook、腾讯控股、阿里巴巴、伯克希尔哈撒韦、特斯拉、Visa。


公司

价值（亿元人民币）

涨幅

总部

CEO

1

苹果

139,900

89%

库比蒂诺

蒂姆·库克

2

微软

108,200

45%

雷德蒙德

萨提亚·纳德拉

3

亚马逊

106,300

80%

西雅图

杰夫·贝佐斯

4

Alphabet

80,500

40%

山景城

桑达尔·皮查伊

5

Facebook

53,900

43%

门洛帕克

马克·扎克伯格

6

腾讯控股

47,200

76%

深圳

马化腾

7

阿里巴巴

47,000

31%

杭州

张勇

8

伯克希尔哈撒韦

36,200

4%

坎伯兰

沃伦·巴菲特

9

特斯拉

36,000

760%

帕洛阿尔托

埃隆·马斯克

10

Visa

30,700

32%

福斯特城

阿尔弗雷德·凯利

▲ 来源：胡润研究院

官方表示，苹果公司以 14 万亿人民币价值成为世界上最值钱的企业；其次是微软和亚马逊，价值均超过 10 万亿元；谷歌母公司 Alphabet 仅排名第四，价值 8 万亿元。

胡润研究院特意指出，世界上四家价值上万亿美元的公司一年内增加了 17 万亿元，相当于印度 GDP，总价值达到 44 万亿元，占 “胡润世界 500 强”的 13%。

此外，“胡润世界 500 强”上榜企业总价值约 327 万亿元，相当于美国、中国、日本、德国、印度和英国全球六大经济体 GDP 总和。

去年有 60 家公司的价值翻了一番，其中 25 家来自美国，21 家来自中国。纵览全榜，美国以 242 家企业上榜排名第一，其次是中国 51 家，日本 30 家，法国和英国各 21 家。

据胡润，美国上榜企业总价值增加了 27%，中国上榜企业总价值增加了 73%。电动汽车、医疗健康和电商的增长速度最快。人工智能和芯片行业表现强劲，英伟达和台积电价值分别增长 1.3 万亿元和 1.2 万亿元，排名第 18 和第 11。但奇怪的是，英特尔表现不佳，价值下降 1700 亿元，即 11%。

IT之家了解到，2020 年首次有两家中国企业进入全球十强名单。在中国企业中，腾讯和阿里是最强企业。此外，榜单上价值增长最快的前三家公司均来自中国，分别是蔚来、小鹏、贝壳。

胡润表示，中国是世界上涨幅最快的国家，51 家上榜企业总价值比去年增长 73%，达到 35 万亿元，几乎是排在其后的日本、法国和英国三个国家的总和。

image.png

▲ 五年前与十年前对比，来源：胡润研究院

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果微软亚马逊

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用